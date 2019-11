13/13

Marco, Matteo e Marcello MANCOSU - In chiusura una curiosità che vede protagonisti addirittura a tre nomi legati al mondo del pallone. In quell'aprile del 2014 la partita non era la stessa, ma il giorno sì. Tre fratelli tutti in nel giro di ventiquattro ore: un evento unico nella storia del calcio. Marco Mancosu, il più noto e attualmente in A con la maglia del Lecce, trovò la rete con la maglia de Benevento contro il Viareggio in C. A poche ore di distanza il gol di Matteo (attualmente in B all'Entella) per il Trapani contro la Juve Stabia. E poi il tris di Marcello contro la Pro Patria per il Pavia. Quando il calcio è una questione di famiglia…