Solo sette partite giocate con il Real Madrid da inizio stagione, mentre sono già sei quelle con il Galles. Gareth Bale sembra ormai fuori dal progetto dei blancos. Diverso invece il discorso con la sua Nazionale, con la quale ha raggiunto lo storico obiettivo di qualificarsi per la seconda volta ai campionati Europei. Merito anche del bianconero Ramsey autore di una doppietta contro l'Ungheria. Una vittoria che ha dato la qualificazione ai britannici alla competizione europea, successo festeggiato però in modo particolare. Durante l'esultanza della squadra in campo è infatti apparsa una bandiera gallese sulla quale era scritto: "Galles, golf, Real Madrid. In questo ordine". Parole che si riferiscono alle apparenti priorità dimostrate nell'ultimo periodo da Gareth Bale.

La fonte d'ispirazione

Una bandiera che era circolata nell'ultima settimana sui social e che riprendeva le parole di un ex Real Madrid Pedrag Mijatovic, il quale recentemente aveva dichiarato: "Penso che Gareth Bale sia un tipo di persona molto particolare. Non lo conosco personalmente, ma da quello che ho letto, dai commenti che ha fatto, sembra un tipo abbastanza particolare, il che potrebbe significare che si presenta in una maniera un po' strana. Si dice non sia integrato e che abbia più importanti preoccupazioni della sua stessa squadra e del suo club. La prima cosa a cui pensa è il Galles, poi il golf e poi il Real Madrid". Le parole del montenegrino sono arrivate fino in Galles, dove dei tifosi hanno deciso di scriverle sulla bandiera, che è poi finita in campo nelle mani dei giocatori. Tra questi anche Bale, che insieme agli altri componenti della formazione, l'ha mostrata durante i festeggiamenti.