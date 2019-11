Italia, Mancini: "Che entusiasmo, poste basi per il futuro. Sorteggio? Non mi preoccupa"

Parla il Ct della Nazionale: "Contento per quest'entusiasmo ma non abbiamo ancora vinto niente, al massimo abbiamo posto delle basi. Il sorteggio non mi preoccupa, abbiamo fatto tanto per essere testa di serie ma possiamo prendere anche Francia e Portogallo. Barella? Tra i migliori centrocampisti d'Italia"

Dieci vittorie su dieci, percorso netto dell'Italia nel girone di qualificazione a Euro 2020. Gli azzurri si sono qualificati con grande anticipo e saranno testa di serie al sorteggio. Ma, soprattutto, la Nazionale di Roberto Mancini ha riportato grande entusiasmo dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale del 2018: "Ci fa piacere, potevamo portare entusiasmo solo giocando bene – ha dichiarato il Ct al Social Football Summit di Roma – Chiaramente il fatto di aver sempre vinto ci aiuta. Ma non abbiamo ancora vinto niente, abbiamo semplicemente posto delle basi. Il sorteggio? Abbiamo lottato per arrivare testa di serie, ora c'è il rischio di prendere Francia e Portogallo. Ma è anche giusto così, alla fase finale dell'Europeo ci sono le squadre più forti, non ci sono partite semplici. Sinceramente non mi preoccupa il sorteggio, la cosa più bella è giocare all'Olimpico".

"Barella tra i migliori centrocampisti d'Italia"

Mancini poi esalta Barella: "Quando ha esordito non aveva ancora tanta esperienza, ora invece è uno dei migliori centrocampisti d'Italia. Ma anche quelli che seguo con attenzione con il tempo arriveranno". Ora un po' di pausa, fino alle amichevoli di marzo che saranno test importanti in vista degli Europei: "Vedremo quali nazionali saranno a disposizione, sicuramente di fascia alta. Poi si può vincere o perdere, conta poco, per noi è importante confermarci per gioco e mentalità".