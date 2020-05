15/17 ©Getty

ZAZA VS BELOTTI. Compagni di squadra al Toro ora a confronto. Per Conte, Zaza ha rappresentato la freschezza, la voglia, la grinta e la fame di arrivare. Belotti, per il Mancio, non è poi così diverso. Certo nel modo di interpretare il ruolo di attaccante, non certo per quanto il 'Gallo' mette in campo in termini di spirito e di determinazione

Zaza Vs Belotti, chi preferisci? CLICCA E VOTA