Mancini: "Aspetto Zaniolo, c'è tempo per Europei"

Parla il Commissario tecnico azzurro: "Andiamo all'Europeo per vincere, una squadra come l'Italia deve sempre giocare per primeggiare. Zaniolo? L'ho sentito, è giovane e ha il tempo per recuperare ed essere presente agli Europei"

Un pareggio con la Bosnia e una vittoria pesante in Olanda per ripartire dopo la lunga sosta per il Covid, l'Italia ha ripreso il suo cammino verso l'Europeo che si giocherà nell'estate del 2021. Un evento attesissimo da Roberto Mancini: "Ce la giocheremo per vincere, l'Italia deve sempre partire per ottenere il massimo risultato, anche quando non sembra tra le favorite – le sue parole a TGPoste – Per quella che è la nostra storia, dovremo andare lì per vincere".