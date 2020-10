Mancini: "Centravanti per l’Europeo già decisi"

Roberto Mancini guarda con fiducia al prossimo Europeo: "Manca da tanti anni all'Italia, se migliorassimo ancora in questi mesi possiamo giocarcela – ha detto il ct azzurro, ospite di Sportlab, l'evento che celebra i 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport -. Voglio vincere l’Europeo anche per prendermi una rivincita con la maglia azzurra . Anche se ci sono squadre molto forti. La Francia ha giocatori molto bravi e giovani, anche la Spagna sta tornando con altri giovani”. “Il gruppo sarà più o meno questo – ha spiegato il Mancio -, i centravanti sono già decisi , a meno che non venga fuori uno Schillaci all’ultimo. Immobile e Belotti sono amici e li alterno anche per risparmiare le energie. Poi ci sono anche Caputo , Lasagna . Tutti bravi ragazzi e sempre disponibili”

"Il Covid sta distruggendo anche il calcio"

"Speriamo che il Covid-19 finisca presto, non se ne può più – si è sfogato il ct della Nazionale -. Ci vorrà tempo per rialzarsi, tra poco sarà più di un anno che gli stadi sono vuoti e i club hanno bisogno dei soldi del botteghini. Ma penso che si potrebbe fare entrare più gente negli stadi: se possono stare in mille in un settore, allora si possono aprire più settori. E non capisco come facciano a definire essenziali alcune attività e altre meno: per me lo è il calcio, perché è il mio lavoro, così come per chi ha un bar o chi vende i giornali. E non dimentichiamoci che nel calcio lavorano tantissime persone con stipendi normali, non ci sono solo allenatori e giocatori".