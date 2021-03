Poco più di tre mesi e si scenderà in campo per l'Europeo, quello del 2020, che si giocherà questa estate. Anche su Sky Sport, che trasmetterà tutti i 51 match in diretta, di cui 24 in esclusiva. Oggi, intanto, un gustoso assaggio, con una programmazione dedicata su Sky Sport Football e tanti approfondimenti sul canale 200

In un momento storico nel quale il tempo sembra essersi fermato, prosegue la strada di avvicinamento all’Europeo. Rimandato di un anno, si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio 2021, mantendndo il nome Euro2020. Oggi, 3 marzo, sono esattamente 100 giorni al calcio d’inizio quando l’Italia affronterà la Turchia e darà ufficialmente il via al torneo.

Sarà un Europeo con la partecipazione di 24 nazionali, suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. L’Italia è nel Girone A con Svizzera, Turchia e Galles. Sky Sport trasmetterà per la seconda volta consecutiva gli Europei di calcio: tutti i 51 match del torneo, di cui 24 in esclusiva, saranno live solo su Sky.

-100 giorni: tutti gli appuntamenti su Sky Sport

Una buona occasione per rivivere l’ultimo Europeo, quello del 2016 in Francia.

Sky Football dedicherà la giornata - dalle 12.30 alle 19.00 - a ripercorrere i momenti più belli e i gol di Euro2016. In aggiunta, su Sky Sport Serie A, dopo Sky Calcio Show, a partire da mezzanotte, si potranno rivedere tutti d’un fiato i gol con lo speciale "Euro 2016 - Tutti i Gol". Alle 15.45, su Sky Sport Football, Federico Buffa racconta l’Italia agli Europei del 1968, in particolare Roma e il ritiro della Nazionale azzurra all’Acqua Acetosa, alla vigilia della seconda finale contro la Jugoslavia per il titolo di campioni d’Europa del 1968.

I 100 giorni verranno celebrati anche a Sky Sport 24 nel corso della giornata. Si parlerà del cammino delle nazionali a Euro2020: alle 13.30 con Federico Zancan e Giancarlo Padovan, poi con una puntata speciale di "Euroshow" e alle 16.00 in compagnia di Matteo Renzoni, Federico Zancan e Marco Nosotti. Non resta che sedersi per ripassare i gol e prepararsi ai prossimi Europei!