Portare il pubblico negli stadi per le partite dei prossimi Europei: è questo l'obiettivo del governo inglese in vista del torneo continentale al via nel prossimo mese di giugno. Dopo che in Inghilterra è entrato in vigore l'allentamento delle restrizioni anti-Covid sullo sport all'aperto, adesso l'ipotesi al vaglio è quella di trovare una soluzione che permetta ai tifosi, anche se in percentuale ridotta, di accedere agli impianti per assistere alle gare. Secondo quanto riportato dal Times, il governo di Boris Johnson starebbe valutando la possibilità di permettere l'ingresso negli stadi a coloro i quali si siano già vaccinati o, in alternativa, possano dimostrare di essersi sottoposti a un tampone rapido (Lateral Flow Test) che attesti la negatività al Covid-19.