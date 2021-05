Brutte notizie per il Paris Saint-Germain e per la Nazionale di Roberto Mancini in vista degli Europei che distano ormai soltanto un mese: Marco Verratti ha infatti riportato una lesione del legamento collaterale del ginocchio destro e dovrà stare fuori per un periodo di 4-6 settimane. Il centrocampista azzurro ha subito questa forte contusione al ginocchio durante l'allenamento di sabato e l'esito degli esami strumentali non ha dato buone notizie: "Lesione del collaterale mediale del ginocchio destro, l'indisponibilità viene valutata tra le 4 e le 6 settimane a seconda dell'evoluzione".

Europeo a forte rischio

approfondimento

Verso l'Europeo con le figurine della Panini

L'intenzione del commissario tecnico Mancini è quella di provare comunque a convocare il calciatore almeno per il pre-ritiro che si svolgerà in Sardegna e cercare di capire quali saranno le sue condizioni tra qualche settimana. Il Ct avrà infatti la possibilità di convocare il calciatore e poi eventualmente sostituirlo prima della gara d'esordio in caso di infortunio, come introdotto da una nuova norma dell'Uefa. In caso di esclusione dalla prima gara, a quel punto il calciatore infortunato non potrà più essere riammesso alla competizione. Da parte sua Verratti proverà in tutti i modi a recuperare per l'Europeo, ma trattandosi di una lesione di secondo grado (che solitamente richiede un periodo di recupero anche superiore alle 4-6 settimane di cui si parla nel comunicato), la sua presenza è ad oggi in fortissimo dubbio. Quel che è certo è che la sua stagione con il Psg si è conclusa anzitempo.