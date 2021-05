Il difensore olandese, alle prese con il recupero da un grave infortunio al ginocchio, ha annunciato che non parteciperà ai prossimi Europei: "La riabilitazione procede bene, ma mi sono chiesto se sia il caso di disputare o meno il torneo e sono arrivato alla conclusione che per me, fisicamente, è meglio non giocarlo. È dura e sono dispiaciuto, ma è la scelta giusta"

Tra i protagonisti dei prossimi Europei non ci sarà una delle più grandi stelle, Virgil Van Dijk . Il difensore dell' Olanda , alle prese con il recupero dal grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediato lo scorso ottobre nel corso del derby tra il suo Liverpool e l'Everton, ha annunciato in un'intervista al sito ufficiale dei Reds che non prenderà parte alla competizione continentale con la Nazionale di Frank De Boer.

Sebbene sia in fase di recupero, il classe '91 ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rinunciare a Euro 2021: " Il recupero sta procedendo bene - ha detto Van Dijk - e mi sono chiesto se sia il caso di partecipare o meno al torneo. Sono arrivato alla conclusione che non giocare gli Europei sia la scelta migliore . Sono molto dispiaciuto, è dura ma lo devo accettare , sento che fisicamente questa è la decisione giusta . Le cose sono andate così. Durante l'estate continuerò ad allenarmi con l'obiettivo di essere pronto per la prossima stagione. Voglio essere realisticamente a disposizione per il pre-campionato"

La stagione di Van Dijk

Quella attualmente in corso è stata una stagione sfortunatissima per Van Dijk. Praticamente mai a disposizione di Klopp, il difensore olandese ha collezionato appena 5 presenze in Premier League (con un gol) per un totale di 371' in campo prima del durissimo scontro con il portiere dell'Everton Pickford che lo scorso 20 ottobre gli ha provocato la lesione del crociato. La sua assenza è stata pesantissima per il Liverpool, che senza il suo top player in difesa è uscita ben presto dalla lotta per il titolo di Premier ed è stata eliminata ai quarti di finale di Champions League. Adesso il forfait anche con l'Olanda: ai prossimi Europei gli Oranje saranno inseriti nel girone C insieme a Austria, Ucraina e Macedonia del Nord. Senza Van Dijk, è probabile che la difesa sarà guidata dagli "italiani" De Ligt e De Vrij.