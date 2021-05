Squadre, gironi, calendario: la guida agli Europei

Un Europeo così non si è ma visto. Pensato itinerante, attraverso 11 città legate idealmente da ponti, per celebrare il 60^anniversario della competizione, è stato modificato nella data, ma non nella sostanza. Si gioca nel 2021: la partita inaugurale tra un mese esatto, all'Olimpico di Roma. L'Italia sfida la Turchia. Su Sky Sport tutti i 51 match in diretta, di cui 24 in esclusiva

IL CALENDARIO E LE SEDI DELLE PARTITE