Belgio, la lista dei convocati per l'Europeo

Il Belgio è una delle favorite per l'Europeo di questa estate, a giudicare anche dalla lista dei 26 convocati stilata nella giornata di lunedì 17 maggio dal commissario tecnico Roberto Martinez. Nessuna grande novità, con i big della formazione belga che saranno tutti presenti al via della competizione continentale, tra i quali spicca Kevin De Bruyne, fresco di conquista della Premier League con il Manchester City. La Serie A sarà rappresentata da Dries Mertens e Romelu Lukaku, mentre Alexis Saelemaekers per il momento non figura nella rosa dei convocati, ma è presente nella lista riserve (inseme a lui anche Zinho Vanheusden, di proprietà dell'Inter ma in prestito allo Standard Liegi). Oltre a Mertens e Lukaku, figurano nella lista dei convocati altre due vecchie conoscenze della Serie A come Castagne e Praet, ex di Atalanta e Sampdoria e oggi compagni al Leicester. Martinez ha deciso di convocare anche Alex Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund fermo dallo scorso mese di gennaio a causa della rottura del tendine d'achille, ma che sta lavorando per rientrare in tempo per l'Europeo. Il Belgio farà il suo esordio nella competizione sabato 12 giugno contro la Russia, prima di affrontare anche Danimarca e Finlandia all'interno del Gruppo B. Ecco la lista completa dei convocati di Martinez.