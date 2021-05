La Spagna ha presentato la lista dei convocati per l'Europeo che prenderà il via il prossimo 11 giugno e a catturare subito l'attenzione è l'assenza di Sergio Ramos: il capitano del Real Madrid è ancora alle prese con i diversi problemi fisici che lo hanno frenato in questa stagione, motivo che ha indotto Luis Enrique a non portarlo all'Europeo, come da lui stesso spiegato in conferenza stampa: "Non ha potuto né giocare né allenarsi. Non è stato facile, ieri l'ho chiamato ed è stato difficile. Per me questa notizia ha un sapore cattivo, è un calciatore molto professionale, che aiuta molto la nazionale e potrà farlo ancora in futuro, ma cerco il bene del gruppo. Gli ho chiesto di pensare a se stesso, di riprendersi bene e di giocare per il suo club e per la nazionale. Non ci sono preclusioni verso nessuno, ci sono altri giocatori che sono rimasti a casa e sarebbero potuti venire. Ramos alle Olimpiadi? Non se ne è parlato, non è una mia preoccupazione". Un altro dato che spicca è la totale assenza di calciatori del Real Madrid nella lista dei 24 selezionati (e non 26 come concesso dalla Uefa): non era mai successo nella storia delle Furie Rosse di partecipare a una grande competizione senza nemmeno un giocatore del Real. Convocati anche due "italiani": Fabian Ruiz del Napoli e Alvaro Morata della Juventus.