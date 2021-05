Scorre il countdown per l'inizio dell'Europeo, fase finale al via il prossimo 11 giugno con il match tra Italia e Turchia. Proprio il Ct Mancini ha già annunciato i 33 pre-convocati, giocatori che diventeranno 26 entro il 1° giugno. E le altre 23 Nazionali? Ecco le scelte provvisorie in attesa delle rose definitive