Milik, ginocchio ko: Europei in dubbio

La Polonia è col fiato sospeso, in relazione alle condizioni di Arkadiusz Milik. L’attaccante della nazionale, infatti, si è aggregato alla selezione con un infortunio al ginocchio sinistro, rimediato durante l’ultima gara di campionato dell’Olympique Marsiglia contro il Metz. Per questo, il giocatore si è sottoposto subito ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato lievi lesioni alla parte interessata. Stando a quanto comunica la Federcalcio polacca, l’attuale quadro clinico non esclude in ogni caso il recupero di Milik in vista degli Europei che cominceranno il prossimo 11 giugno. Lo staff medico a tal proposito ha già delineato un piano dettagliato per riportare il giocatore ad allenarsi col resto della squadra.