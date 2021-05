L'Olanda ha comunicato ufficialmente quali sono i 26 giocatori scelti dal ct Frank De Boer in vista degli Europei che cominceranno l'11 giugno. Sono in tre quelli che militano nel nostro campionato: Matthijs De Ligt della Juventus, Stefan De Vrij dell'Inter e Marten De Roon dell'Atalanta. A proposito dei bergamaschi, spicca l'esclusione di Hans Hateboer, probabilmente penalizzato dai problemi fisici patiti negli ultimi mesi. La nazionale olandese è nel gruppo C, insieme ad Austria, Macedonia e Ucraina.