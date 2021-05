Europei, il ‘Sorriso Grande’ di Alessandra Amoroso per Sky Sport

“Sorriso Grande” speciale Euro2020 è il brano che la cantante ha realizzato in versione esclusiva per Sky Sport. L’ultimo successo di Alessandra Amoroso accompagnerà infatti la manifestazione targata Sky Sport che garantirà una copertura completa del torneo con 51 partite live - di cui 24 in esclusiva - trasmesse in 4K HDR

Il nuovo singolo di Alessandra Amoroso – nella versione scritta in esclusiva per Sky Sport- sarà la colonna sonora degli Europei di Sky che inizieranno il prossimo 11 giugno. “Sorriso Grande” è un brano solare, aperto, carico di una ritrovata energia che rappresenta la rinascita, la riscoperta di sé sotto una nuova luce. In questa versione richiama anche la voglia di tornare a vivere insieme, di superare “la paura e la fatica”, attraverso lo sport, il calcio, per un grande spettacolo ricco di gioia, che tornerà ad avere la presenza del pubblico negli stadi (anche a Roma) per il ritorno degli Azzurri in campo in una grande manifestazione internazionale dopo cinque anni di attesa.

Sky Sport è orgogliosa che un’artista tra le più amate del panorama musicale italiano abbia accettato di collaborare e di mettere a disposizione la sua musica e il suo talento per questo progetto, per vivere una grande estate insieme, tra calcio e musica.

“Non voglio altro che un sorriso grande, anche se sbaglierai, tu sai che dopo la notte c’è un sorriso grande…Vada come vada fuori c’è il sole. Oggi no, non c’è finale migliore”.