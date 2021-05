In attesa di comunicare i 26 che andranno agli Europei, il Ct Mancini ha chiamato 33 giocatori per il ritiro sardo del Forte Village in vista dell'amichevole contro San Marino, ultimo appuntamento prima dell'esordio contro la Turchia previsto per l'11 giugno all'Olimpico (in diretta su Sky). Prima chiamata in assoluto per Raspadori, nella lista non ci sono Jorginho e Emerson, impegnati nella finale di Champions col loro Chelsea