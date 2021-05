Europei Under 21, il calendario dei quarti

A poco più di due mesi dalla fase a gironi svolta a marzo, è pronta a partire la fase finale del campionato europeo di calcio Under 21. A causa della pandemia di Covid-19, il torneo si è infatti svolto in due fasi distinte e adesso, dal 31 maggio al 6 giugno prossimi, si giocheranno le sfide a eliminazione diretta per l'assegnazione del titolo continentale. In campo anche la Nazionale allenata da Nicolato, che nel match contro il Portogallo potrà fare affidamento anche su Giacomo Raspadori e Youssef Maleh, che hanno raggiunto per ultimi il ritiro azzurro rispettivamente per rispondere alla chiamata della Nazionale maggiore il primo e per partecipare alla doppia finale playoff con il Venezia (conclusasi con la promozione in Serie A) per il secondo. Ecco il programma completo dei quarti di finale dell'Europeo Under 21.