statistiche

Jota (in panchina stasera) ha segnato due gol per il Portogallo nella vittoria per 4-3 ai supplementari nella finale dei Campionati Europei UEFA U19 del 2018, con Gianluca Scamacca autore del terzo gol per gli Azzurrini. Tra i titolari del Portogallo c'erano João Virgínia e Florentino Luís, mentre Diogo Queirós è rimasto in panchina; Alessandro Plizzari, Raoul Bellanova, Davide Frattesi e Andrea Pinamonti erano titolari per l'Italia, mentre Enrico Del Prato è rimasto in panchina.