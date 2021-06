Convocati Italia, Raspadori la sorpresa: la storia

Roberto Mancini ha scelto la freschezza del giovane attaccante del Sassuolo nella lista dei 26 convocati. Escluso Politano. Raspadori sarà l'unico della lista azzurra a partecipare all'Europeo senza aver mai giocato un minuto con la Nazionale maggiore. Eto'o come idolo, deve alla fiducia di De Zerbi i primi passi in Serie A. Da bambino tifava Inter, in neroverde ha segnato una doppietta decisiva al Milan NAZIONALI A CONFRONTO: CONTE-MANCINI, 7 VOLTI IN COMUNE Condividi:

Alla fine il Ct Roberto Mancini ha puntato sulla sua freschezza per completare la lista dei 26 convocati per l'Europeo, con conseguente "taglio" di Matteo Politano. Giacomo Raspadori è la principale novità nella lista dei giocatori scelti dal commissario tecnico azzurro. L'attaccante classe 2000 del Sassuolo sarà l'unico del gruppo a giocarsi le sue carte per l'Europeo pur senza aver mai giocato un minuto con la Nazionale maggiore. Faccia da bravo ragazzo, Raspadori in campo si trasforma. Diventa cattivo, concentrato. Quel che basta a un ragazzo di 21 anni, alto poco più di un metro e 70, per farsi rispettare in mezzo ai giganti. E che dopo tutta la trafila nelle Under azzurre, con 38 presenze complessive e 10 reti, ora si prepara a giocare la massima competizione continentale per nazionali.

La doppietta al Milan sliding door della stagione vedi anche Gioia Raspadori: "La maglia? Non la scambio" Dall'addio agli Europei Under 21 ai quarti di finale per mano del Portogallo alla chiamata di Roberto Mancini. In 24 ore Raspadori ha attraversato tutto il ventaglio di emozioni che il calcio sa riservare. Alla delusione è subito seguita la grande gioia. Quella di chi ha saputo rispondere "presente" sin dalla prima chiamata tra i titolari nel Sassuolo di De Zerbi. 11 luglio 2020, la sua squadra gioca sul campo della Lazio. Raspadori, 33 minuti in quattro apparizioni in A fino a quel momento, viene lanciato dal 1'. Che la stoffa ci sia lo capiscono anche Acerbi - oggi con lui in Nazionale - e i compagni di reparto. Otto minuti, tocco fortuito, la palla che si dirige verso i suoi piedi e Strakosha superato con istinto da attaccante puro. Tutto inutile perché il Var annulla la rete. Finisce qui? No, perché al 52' Caputo strappa la palla a Luis Alberto per servirlo da solo davanti a Strakosha. Lo batte di nuovo. E questa volta è tutto regolare. Quella gioia è stata replicata una volta, contro il Genoa, nella scorsa stagione, e in ben sei occasioni quest'anno, quando Raspadori ha condito anche con tre assist le sue 27 presenze in campionato. E tante sono le vittime illustri: la Roma, bucata nel 2-2 di inizio aprile con fascia da capitano al braccio, la Juventus nell'1-3 del 12 maggio. Soprattutto, il Milan: 21 aprile, a San Siro i rossoneri sono avanti 1-0. De Zerbi nel secondo tempo si affida a Raspadori. Che buca Donnarumma due volte in sette minuti e ribalta il risultato. Proprio contro la rivale di quell'Inter che Raspadori seguiva con interesse da bambino. "A 10 anni ero malato di Inter, con Eto’o idolo. Dopo il Triplete ho scelto il nero-verde" raccontava alla Gazzetta dello Sport nell'estate 2020. Quel giorno a Milano l'attaccante classe 2000 ha visto il proprio status mutare da "giovane promettente" a "realtà". Ma questo Mancini già lo sapeva.

Da Bentivoglio allo scudetto Berretti con il Sassuolo approfondimento Tutte le rose delle Nazionali agli Europei Ama stare al centro del gioco, Raspadori. La palla la cerca in continuazione, la tocca bene con il destro - piede naturale - ma non disdegna il sinistro. Si ispira ad Aguero ma molti rivedono in lui Di Natale, soprattutto per la muscolatura e la capacità di proteggere la palla. Chi lo segue sin dalle giovanili del Sassuolo dice di lui che la palla che brucia gli piace e la pressione è una sconosciuta. Il neroverde lo conosce dal 2009, quando a nove anni era arrivato al Sassuolo dal Progresso, società a due passi da casa sua. Bentivoglio, 5mila anime a 60 chilometri da Bologna. Quel tragitto mamma e papà lo mandano giù a memoria per cinque anni, tanti quanti quelli passati a fare da spola tra casa e Sassuolo. Giacomo continua a crescere, in un club in cui la filosofia del responsabile del settore giovanile, Francesco Palmieri, è: "Dobbiamo avere più coraggio, dare la possibilità ai ragazzi di sbagliare". Arriva fino alla Berretti, dove nel 2018 contribuisce con gol e assist alla vittoria di uno scudetto storico, il primo in assoluto della storia del club. L'anno prima aveva trascinato con 16 gol l'Under 17 fino ai quarti di finale del campionato. Il resto è storia recente. A maggio 2019 Roberto De Zerbi lo premia e lo butta dentro per qualche minuto al posto di Lirola nell'ultima giornata di Serie A contro l'Atalanta. Troppi gol con la Primavera per rimanerne indifferenti. 15 in 26 gare di campionato, decisivi per la salvezza dei neroverdi.

Poco social, tanto studio Al primo gol in A le dediche sono state quelle di un ragazzo di 20 anni: "Grazie al mister, alla società, alla famiglia e alla mia ragazza. Mi hanno sempre sostenuto". Il calcio e gli affetti. Gli unici due mondi che trovano spazio anche sul profilo Instagram di Raspadori. Abituato a realizzare sogni sul campo, senza dimenticare lo studio: i libri del liceo Scientifico gli hanno fatto compagnia in questa scalata. Ora è pronto a godersi l'Europeo. può fare la prima punta, la seconda punta e anche l'esterno d'attacco. Come Eto'o, il suo modello da bambino.