Jorginho: "L'Italia ha sofferto, merita una gioia"

L’Europeo con la Nazionale dopo la vittoria della Champions col Chelsea. Jorginho sogna il doppio trionfo e non si pone limiti in vista del torneo internazionale che vedrà gli azzurri esordire il prossimo 11 giugno allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia. "Ognuno di noi porterà in questo Europeo tanta energia ed entusiasmo. Per quanto mi riguarda non dipenderà solo da quello che ho raggiunto con il mio club ma anche perché sarà la prima competizione che affronterò con la Nazionale e ci tengo davvero molto", ha affermato Jorginho ai microfoni Rai. "L'Italia ha sofferto, tante persone hanno sofferto. Io penso che questo sport può darti tante cose, grandi emozioni, e magari fare qualcosa per il popolo italiano sarebbe molto bello", ha proseguito.