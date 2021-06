Campione con un pallone tra i piedi, ma giocatore niente male anche con una palla a spicchi in mano. Paul Pogba, in un momento di pausa durante il ritiro della Nazionale francese in vista dei prossimi Europei, ha dato spettacolo in un campo da basket. Movenze da cestista per il centrocampista del Manchester United, che ancora una volta - come spesso testimoniato in passato anche ai tempi della Juventus, quando erano celebri le sue sfide con Massimiliano Allegri - ha dato sfogo alla sua passione per la pallacanestro.