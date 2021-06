Il difensore della Juventus abbandona in anticipo l'allenamento della sua nazionale per un problema all'inguine. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore. Il Ct De Boer alla tv Nos: "Non correremo rischi, dobbiamo attendere". L'esordio dell'Olanda all'Europeo è in programma il 13 giugno contro l'Ucraina

Olanda in ansia per le condizioni di Matthijs de Ligt. L'allenatore della Juventus si è fermato nell'allenamento del sabato mattina per un problema all'inguine, interrompendo in anticipo la sessione di lavoro. Non è ancora chiara la gravità dell'infortunio che riguarda il centrale classe 1999. Delle condizioni di De Ligt ha parlato il Ct olandese Frank de Boer: "Già venerdì aveva avuto piccoli problemi all'inguine - le sue parole alla tv Nos - quindi non ha voluto correre rischi. Anche noi faremo lo stesso". Dubbi validi anche in vista dell'amichevole di domenica 6 giugno a Enschede contro la Georgia: "Dobbiamo aspettare e vedere" la linea di De Boer. Già a inizio settimana De Ligt aveva lasciato in anticipo l'allenamento, per poi tornare in campo e svolgere esercizi individuali.