Si chiude con un pareggio la marcia d'avvicinamento del Galles verso gli Europei. I gallesi, avversari dell'Italia nel gruppo A, non sono andati oltre lo 0-0 contro l'Albania nel match disputato a Cardiff. Una partita con poche chance per la selezione di Robert Page che ha calciato in porta solo due volte. Nessun gol segnato come nell'amichevole precedente, quella contro la Francia: il Galles non segna una rete da 188 minuti. L'ultima porta la firma di James nel match di qualificazione ai Mondiali del 30 marzo contro la Repubblica Ceca. Non l'avvicinamento migliore per il Galles che debutterà agli Europei il 12 giugno (ore 15.00, a Baku) contro la Svizzera. L'impegno contro l'Italia, invece, è in programma il 20 giugno (ore 18.00, a Roma).