Bonucci: "Mancini numero 1 nel portare entusiasmo"

"L'attesa è finita". È solenne, Leonardo Bonucci in conferenza, che parla a pochi giorni dall’inizio degli Europei. L’11 giugno l’Italia farà il suo esordio contro la Turchia nella partita inaugurale e le sensazioni sono delle più positive: "Ci sono nazionali più attrezzate di noi ma noi ci siamo, abbiamo voglia di arrivare fino in fondo, abbiamo intrapreso un percorso preciso con il ct Mancini, lui è il numero uno nel non farti sentire la pressione e portare al gruppo spensieratezza ed entusiasmo". Così il difensore dal ritiro di Coverciano dove insieme ai compagni ha cominciato

il conto alla rovescia per la gara inaugurale dell'Europeo venerdì con la Turchia."Proprio questo entusiasmo porta fiducia - ha aggiunto il difensore azzurro - Per la prima volta è vero non ci sono polemiche ma questo non significa che arriveremo al debutto rilassati. La squadra si è comportata in modo esemplare, ed è il bello di questo gruppo che ha unione e rispetto. Il mercato ci sarà sempre, i diretti interessati però sono concentrati sulla Nazionale e il torneo che dobbiamo giocare. A tutti piacerebbe avere già tutto sistemato ma potrebbe non succedere. Siamo professionisti comunque, la cosa non mi preoccupa". La sicurezza non si poggia soltanto sulla compattezza della squadra ma anche sulle certezze acquisite attraverso il gioco. "Abbiamo intrapreso la strada dell'impostazione dal basso, il gioco è ben impresso in tutti noi, dobbiamo avere tranquillità e spensieratezza e per chi ha meno esperienza non è facile. Quando non si subisce gol è merito del lavoro di squadra e non solo del reparto arretrato. Ci auguriamo di mantenere questo trend, vincere anche 1-0 fa sempre piacere. Giocare a Roma poi, davanti ai tifosi, sarà importante e ringraziamo chi ha fatto in modo che ci fossero. Ce la metteremo tutta. Le mie condizioni? Ho ancora un po’ di fastidio, ma non sarà questo a tenermi fuori. Non abbiamo fuoriclasse singoli come Cristiano Ronaldo o Lukaku, che hanno segnato tanto, ma il gruppo ha sempre fatto la differenza. Peraltro dopo la parentesi nera dei Mondiali 2018 bisogna riportare l'Italia dove merita" ha spiegato Bonucci.