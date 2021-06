Zoff su Euro2000: "Giusta mia previsione su Toldo"

Sequenza da brivido, scolpita nella memoria anche a distanza di oltre mezzo secolo. Piazzato sulla mezzaluna dell’area di rigore, Anastasi prima stoppa, spalle alla porta, il pallone ricevuto da De Sisti, lo solleva d’istinto di qualche centimetro, per poi, in torsione, far esplodere il destro al volo. Sfera in rete e raddoppio, dopo il primo gol di Riva. L’Italia azzurra protesa verso il primo, e sinora unico, titolo continentale. “Anastasi aveva una rapidità di esecuzione e di movimento che lo rendeva imprevedibile in campo” commenta Dino Zoff, il portiere (con Albertosi) di quella Nazionale che alzò il trofeo nel 1968. “Quell’evento fu straordinario – continua Zoff -. Non tutti ricordano che affrontammo due avversari fortissimi: in semifinale l’Urss, allora composta da 15 Repubbliche, con un aiutino della sorte. Poi in finale la Jugoslavia composta da sei Repubbliche, che battemmo nettamente con i gol di Anastasi e Riva".

Intervistato da Sky Sport per la puntata de "L’uomo della domenica" dal titolo “Azzurrando-coppe alzate, sfiorate, sognate” in onda dal 7 giugno sui canali Sky Sport, l’ex portiere e allenatore friulano analizza quella formazione guidata da Ferruccio Valcareggi: “Il segreto di quella squadra, come di ogni gruppo vincente, era il fatto che poggiava su un fortissimo senso di responsabilità, ognuno di noi aveva ben chiara la propria missione. Non basta essere uniti. Io stesso ho giocato in squadre dove non erano tutti amiconi, però si vinceva ugualmente. Questo è importante".