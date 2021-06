"Azzurrando", l'Uomo della Domenica per gli Europei

Nel racconto di Giorgio Porrà i momenti più esaltanti delle partecipazioni Azzurre, dall'unico trionfo nel '68 alla rinascita con Antonio Conte, passando per le finali del 2000 e 2012. Con i consueti spunti letterari e cinematografici e nuove interviste a Dino Zoff e Francesco Toldo. Appuntamento stasera alle 20.30 su Sky Sport Uno, disponibile on demand ZOFF RICORDA EURO 2000. L'INTERVISTA Condividi:

"L'uomo della domenica" dedica uno speciale estivo alla Nazionale azzurra lanciata verso gli Europei, competizione da seguire interamente live su Sky. Nella sua storia, l'Italia ha vinto un solo trofeo continentale, ma sul piano dell'epica, del brivido, dell'emozione pura, l'azzurro è sempre stato tra i colori dominanti.

La narrazione di Giorgio Porrà ripercorre le vicende italiane nella storia del torneo, tra coppe alzate, sfiorate o solo sognate. Si parte con quella monetina da cinque Franchi svizzeri che ci aprì le porte della finale del 1968, poi vinta da Facchetti, Anastasi, Burgnich e compagni. Si passa per quel 29 giugno 2000 ad Amsterdam, con Francesco Toldo, sostituto dell’infortunato Buffon, autoproclamatosi re per una notte contro l’Olanda. Poi ci si sposta a Varsavia, il 28 giugno 2012, la sera in cui Mario Balotelli divenne Supermario dopo il secondo gol ai tedeschi nella semifinale polacca. Conquistò persino la copertina di Time.

approfondimento Paolo Condò e il capolavoro di Conte a Euro 2016 Quello francese di cinque anni fa è invece l'Europeo del "Contismo", di una Nazionale risorta e, seppure eliminata, rientrata in patria scortata dall'orgoglio della gente. Infine l'Italia di Mancini, che ora prova ad eguagliare quella di Valcareggi, a meritarsi più fortuna delle squadre di Vicini e Zoff, di Prandelli e Conte. Una Nazionale consapevole del proprio ruolo: quello di essere modello virtuoso per un paese che riprogetta il proprio futuro. Nuove interviste a Dino Zoff e Francesco Toldo, oltre ai consueti riferimenti cinematografici, letterari e musicali, arricchiscono il racconto de L'uomo della domenica, ambientato come di consueto nei padiglioni del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

Alcune citazioni della puntata

approfondimento Zoff su Euro2000: "Giusta mia previsione su Toldo" “Non mi stanco mai di un cielo azzurro". Vincent Van Gogh. “Buffon era Buffon, ma Toldo era Toldo, e Francesco in quel periodo non aveva paura di nessuno. Quindi la mia previsione su di lui è stata azzeccata". Dino Zoff. “Balotelli è il nuovo fenomeno italiano, infinitamente affascinante, non solo come sportivo, ma anche come personaggio”. TIME. “Siamo usciti contro una squadra campione del mondo, quindi al top. Abbiamo affrontato e superato tanti ostacoli, anche se non c’è scappata la super-impresa". Antonio Conte. “Può vincere chi si difende e gioca male. Ma oggi paga un altro tipo di calcio: e allora allineiamoci e rischiamo". Roberto Mancini.