Sono ben trenta i giocatori italiani ad aver segnato nella fase finale dei campionati Europei. In questa competizione, la nostra Nazionale non ha mai avuto un super bomber e spesso hanno trovato la rete degli outsider. Fa eccezione Euro 2012 in cui l'Italia ha fatto affidamento sulla vena realizzativa di Mario Balotelli (3 gol) che comanda la classifica cannonieri 'all time' della Nazionale agli Europei