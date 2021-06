12/12

KAREL POBORSKY (Repubblica Ceca, Euro 1996)



Dopo tante sgroppate in fascia e giocate sempre al servizio dei compagni, il gol in pallonetto nei quarti contro il Portogallo lo consacra. Votato come il più bello del torneo (il gol, non lui), finisce sotto la lente di Sir Alex Ferguson, che lo chiama al Manchester United, prelevandolo dallo Slavia Praga. Due discrete stagioni in Premier, poi Benfica e Lazio, prima del ritorno in patria allo Sparta Praga