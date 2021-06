L'ex attaccante del Napoli costretto al forfait europeo a causa di un problema rimediato nel finale di stagione. Al suo posto il Ct Paulo Sousa non chiamerà nessuno. L'esordio della Nazionale polacca previsto il 14 giugno contro la Slovacchia, ovviamente in diretta su Sky (anche in 4k) come per tutte le partite della manifestazione continentale

Non c'è pace per Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco del Marsiglia, già pesantemente condizionato nella sua avventura a Napoli da due gravi infortuni ai crociati delle due ginochia, dovrà infatti saltare l'Europeo con la sua Polonia a causa di un problema a un menisco, rimediato nella parte finale della stagione. La sua presenza era già in forte dubbio qualche giorno fa ed è stata confermata nelle scorse ore dal test fisico al quale si è sottoposto, che ha dato esito negativo nonostante le due settimane di terapie e trattamenti ai quali si era sottoposto per riuscire a recuperare. La Polonia - inserita nel Gruppo E insieme a Spagna, Slovacchia e Svezia (esordirà lunedì 14 giugno proprio contro la Nazionale di Hamsik) - perde così una delle spalle di Lewandowski, leader assoluto della squadra, e il Ct Paulo Sousa, come spiegato da un comunicato ufficiale della Federazione, non chiamerà nessuno al suo posto.