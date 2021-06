L'Olanda perde un titolare per Euro 2020. Il centrocampista del Manchester United Donny van de Beek non prenderà infatti parte alla competizione a causa di un infortunio. A darne notizia un comunicato ufficiale della Federcalcio olandese. Il giocatore classe 1997, in campo 19 volte con la maglia della nazionale, non farà quindi parte del gruppo. Il suo posto non sarà però preso da nessuno: il Ct Frank De Boer ha infatti scelto di non effettuare nuove convocazioni per colmare il buco lasciato in squadra dal forfait di van de Beek. L'Olanda partirà quindi per gli Europei con 25 calciatori.