Dopo la positività di Busquets, il Ct della Spagna ha deciso di allungare la lista dei convocati chiamando altri sei giocatori che si alleneranno in una "bolla parallela" e si uniranno al gruppo in caso di nuove defezioni. Ci sono anche Raul Albiol e il portiere Kepa

La "bolla parallela"

Le nuove convocazioni, fatte per scongiurare un focolaio, invitano le “riserve” – come si legge nel comunicato della Federazione spagnola – ad allenarsi in una bolla “parallela” per farsi trovare pronte e a disposizione in caso ci fosse bisogno. Per quanto riguarda i giocatori della nazionale già in ritiro con Luis Enrique, invece, i medici della Federazione hanno suddiviso la squadra in blocchi di otto elementi, che si alleneranno in due campi diversi, una situazione che durerà almeno fino a giovedì o venerdì, quando il Ct – sperando che nel frattempo non emergano nuovi casi – conta di poter tornare a lavorare con tutto il gruppo al completo.

Test tutti negativi

Nel frattempo, tutti i giocatori della nazionale spagnola sono stati testati, risultando negativi, come annunciato dalla Federazione: "Tutti i giocatori, lo staff e l'intera delegazione della squadra nazionale sono risultati negativi durante i test PCR effettuati lunedì", si legge in una nota. "I servizi medici della RFEF continueranno ad effettuare test preventivi su tutti i giocatori convocati per l'Euro", nei prossimi giorni.

L’esordio della Spagna agli Europei è in programma lunedì, contro la Svezia, a Siviglia. Nel suo girone affronterà poi Polonia e Slovacchia.