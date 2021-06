Mister Condò, tre puntate speciali per Europei

Torna Mister Condò in versione speciale, con Francesco Toldo, Cesare Prandelli e Antonio Conte, per raccontare tre epiche partite degli Azzurri agli Europei. Si parte con Olanda-Italia ad Euro 2000: in onda su Sky Sport Uno da mercoledì 9 giugno alle 20.30

Tre appuntamenti speciali con la nuova produzione originale firmata Sky Sport. Paolo Condò torna con tre puntate dedicate agli Europei, in onda da stasera su Sky Sport Uno e NOW (disponibile on demand e su Sky Go , anche in versione podcast su skysport.it.

Si parte con Olanda-Italia ad Euro 2000 , incredibile lotteria dei rigori Azzurri, per una volta vittoriosa grazie allo strepitoso Francesco Toldo , il protagonista dello speciale racconto di Paolo Condò in onda su Sky Sport Uno da mercoledì 9 giugno alle 20.30 .

Con gli occhi di un ragazzino, oggi come 21 anni fa . Così Francesco Toldo ci accoglie aprendoci le porte della sua casa di Padova, per rivivere insieme quella leggendaria partita dell’Italia, la semifinale europea , disputata all’Amsterdam Arena, non ancora Johan Cruijff Arena, il 29 giugno del 2000 .

"Conoscevo le mie potenzialità, mi sentivo forte come lo sono stato in tanti anni di calcio. È stato proprio dimostrare chi sei, al momento giusto. Io sono stato felice e contento di essere arrivato vicecampione d'Europa e spero che l'Italia arrivi adesso ad essere campione quanto prima". Francesco Toldo.

Il primo ad arrendersi era stato Christian Vieri, bomber emerito dell’Inter e della Nazionale, bloccato da uno stiramento alla coscia in un inutile spareggio di fine stagione col Parma. Brutta botta, e non era neanche finita: a una settimana dal debutto, nell’ultima amichevole contro la Norvegia a Oslo, Gigi Buffon, s’era rotto una mano nel tentativo di intercettare il colpo di testa vincente di John Carew. Fuori lui, dentro un portiere già rodato ai cambi in corsa emozionanti, fin dal suo debutto in Azzurro: Francesco Toldo , l’attore protagonista di Olanda – Italia, il film del 29 giugno 2000, che insieme a lui vi stiamo per raccontare.

"Era l’estate del nuovo millennio- racconta Paolo Condò- e andava in scena Belgio e Olanda 2000 , il primo Europeo di calcio in condominio : e se generalmente le squadre dei Paesi ospitanti sono quelle un po’ più difficili da battere, siccome noi Italiani siamo nati con la camicia, nel corso di quel torneo ci sarebbe toccato di incontrarle entrambe . Era successo anche che le due figurine più importanti della squadra azzurra, il portiere e il centravanti, fossero cadute una dopo l’altra, a distanza di pochi giorni, vittime di infortuni. Non gravissimi: ma la mancanza del tempo per guarire li rendeva sportivamente definitivi.

In quella squadra c’erano due grandi star come Totti e Del Piero , amici più che rivali. La difesa era ai suoi massimi storici con Cannavaro, Nesta e Maldini. Il velenoso finale di campionato, poi, favorevole alla Lazio dopo il famoso nubifragio di Perugia, aveva ha aumentato a dismisura la voglia di rivincita di Conte, Pessotto, Iuliano, e Pippo Inzaghi. Poi c’erano Zambrotta, Di Livio, Delvecchio e Gigi Di Biagio , solo per citarne alcuni".

"Di quella Nazionale ricordo che doveva riconquistare la fiducia degli Italiani e lo ha fatto immediatamente, perché eravamo veramente un gruppo di giovani e amici cresciuti nel tempo insieme. Tutti della stessa generazione, ci si conosceva molto molto bene. C'era molta concorrenza, soprattutto a livello di Inter, Juventus, Milan: aiutava anche a crescere dal lato tecnico. Fu una Nazionale amata. In quel momento della nostra carriera dovevamo far vedere fin da subito chi eravamo e non potevamo aspettare la sberla per reagire, ma se non hai un gruppo unito, non vai da nessuna parte". Francesco Toldo

E pensare che Toldo, per quell’Europeo, non era neppure il portiere titolare . Dall’esordio di Spalato nel 1995 all’Europeo del 2000, Francesco in Nazionale si era visto poco come titolare tra i pali. Pur essendo sempre convocato, infatti, fra il ritorno di Peruzzi , il rilancio di Pagliuca e l’irresistibile ascesa di Buffon , era sempre spinto ai bordi della panchina .

Zoff era un allenatore che, dopo aver passato una prima vita a impedire i gol, aveva impostato la seconda al contrario, divertendosi a combinare assieme i giocatori di classe , se attaccanti meglio. Un altro c.t. probabilmente avrebbe perso tempo a piangersi addosso per i forfait di Buffon e Vieri, due alibi perfetti se l’Europeo fosse andato male, ma Zoff no, non era il tipo. E per Toldo fu un vero punto di riferimento , uno da cui imparare.

Toldo: "Altri Ct non capiscono niente di portieri..."

"Gli altri Ct non capiscono niente di portieri. Chi non ha fatto il portiere non può giudicare. Chi lo ha fatto, come Zoff, quando dice una cosa è sacrosanta. Lui ne diceva poche di osservazioni, perché è molto ingombrante, era molto ingombrante come figura all'interno del nostro spogliatoio. Però quando faceva l'osservazione… era vera, non c'era niente da dire, se non: sì, è vero mister, cercherò di migliorare". Francesco Toldo.

Zoff schiera Toldo in porta. Cannavaro, Nesta e Iuliano. Zambrotta sulla fascia destra, Maldini sulla sinistra. Albertini e Di Biagio in mezzo al campo con Fiore leggermente più avanzato. In attacco Inzaghi e Del Piero, che vince a sorpresa il ballottaggio con Totti. Il romanista non è contento, ma non lo dà a vedere. Ma come si affronta la vigilia di partite simili?

La partita immaginata la sera prima

"Mi dovevo sposare una settimana dopo e guardavamo i dettagli del matrimonio, un po’ come scaccia stress. Mi piace ricordare che al telefono con il mio amico Alberto, abbiamo ragionato istintivamente sull'andamento della partita del giorno dopo e insieme ci siamo convinti che io avrei parato tutto. Guardavo il CD delle partite, su e giù col il cursore. Ero preparato a eventuali calci di rigore. Mi è andata bene, perché ci vuole sempre un po’ di fortuna. Per me è stato divertente, perché me la sono immaginata la sera prima…". Francesco Toldo.