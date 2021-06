3/50 ©LaPresse

ITALIA (third). La nostra Nazionale indossa ormai da tempo anche una terza maglia, con motivi ispirati ai tessuti e all'architettura del Rinascimento: il colore verde del kit risale, infatti, alla "Maglia Verde" indossata per un’unica volta dall’Italia durante la vittoria per 2-0 contro l'Argentina nel dicembre 1954. Il nuovo kit celebra i tanti giovani talenti che stanno diventando sempre più protagonisti tra i grandi. L’azzurro, infatti, è rimasto per anni un’esclusiva della Nazionale maggiore, un obiettivo da raggiungere per i giovani in maglia verde