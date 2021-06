Nell'ultima amichevole prima del debutto agli Europei, il Portogallo supera Israele: in gol anche Cristiano Ronaldo, adesso a -5 dal record dell'iraniano Ali Daei. Di Bruno Fernandes (doppietta) e Cancelo le altre reti

Quattro gol per preparare l'esordio agli Europei: il Portogallo batte Israele 4-0 nell'ultima amichevole prima dell'esordio (martedì 15, contro l'Ungheria), con Bruno Fernandes autore di una doppietta che si conferma pedina fondamentale per la squadra e Cristiano Ronaldo che avvicina il record di Ali Daei.



La gara si infiamma sul finire del primo tempo, con Bruno Fernandes che chiude in rete una bella azione corale e Ronaldo che fa 2-0 appena due minuti dopo, con un potente diagonale sinistro su servizio dello stesso trequartista del Manchester United. Gol numero 104 con la maglia del Portogallo, e adesso ne mancano 5 per agganciare l'iraniano Ali Daei che arrivò a 109.

Conti chiusi definitivamente nel finale di partita: prima Cancelo (minuto 86) e ancora Bruno Fernandes (nel recupero) fissano il poker con cui il Portogallo si carica in vista del suo euro-esordio.