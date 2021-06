Nel post partita dell'amichevole contro la Bulgaria il centravanti del Chelsea si era lamentato dei pochi palloni ricevuti. Stando a quanto scritto da 'L'Équipe' Mbappé si sarebbe sentito preso di mira e avrebbe voluto rispondere in conferenza stampa, ma è stato bloccato da Deschamps. Una foto dal ritiro francese vede i due abbracciarsi rapidamente. Ma Pogba dice: "Non c'è alcuna tensione" Condividi:

La Francia inizierà i suoi Europei martedì 15 contro la Germania, in uno dei big match del durissimo girone F dove ci sono anche Portogallo e Ungheria. Ma ad accompagnare i giorni precedenti all'esordio c'è anche (forse) una piccola tensione interna. Protagonisti Kylian Mbappé e Olivier Giroud. Ma cosa è successo tra i due? Tutto inizia con l'amichevole di martedì 8 giugno contro la Bulgaria, dove tutto è apparentemente tranquillo: vittoria per 3-0 e doppietta proprio dell'attaccante del Chelsea. Che poi però nel post gara, intervistato da L'Équipe, avrebbe palesato il proprio malcontento per i pochi palloni ricevuti durante il match: "Alcune volte si corre ma i palloni non arrivano". Con chi era arrabbiato Olivier?

La ricostruzione de L'Équipe e la foto Sempre il celebre giornale francese ha ricostruito quando accaduto. "Mbappé infastidito dalle dichiarazioni di Giroud dopo Francia-Bulgaria" è il titolo dell'articolo, dove viene spiegato che proprio Kylian Mbappé (in campo per quaranta minuti insieme a Giroud nell'amichevole) si sarebbe sentito preso di mira dalle parole del compagno. Non solo, il talento del Psg avrebbe anche chiesto di partecipare alla conferenza stampa insieme al Ct per rispondere pubblicamente. Tutto bloccato da Deschamps. E intanto dal ritiro di Clairefontaine spuntano le foto dell'allenamento della nazionale francese dove i due si sono incrociati: un breve abbraccio dato da Giroud a Mbappé. Segno di distensione o simbolo di una tensione ancora presente?

©Getty

©Getty