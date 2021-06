Ronaldo carica il Portogallo: "Siamo ambiziosi"

CR7 in gol nel 4-0 a Israele

L'amichevole disputata contro Israele ieri sera (mercoledì 9 giugno) ha permesso a Cristiano Ronaldo di segnare la sua rete numero 104 con la maglia del Portogallo. Il record, tra tutte le nazionali, appartiene all'iraniano Ali Daei che è alla portata di CR7, avendo un vantaggio di cinque gol. Il portoghese ha sicuramente nel mirino quel 109, probabilmente nella sua testa l'idea è di raggiungerlo nel corso di Euro 2020. C'è da dire che il raggruppamento dei lusitani è un girone di ferro: oltre all'Ungheria ci sono Germania e Francia, quest'ultima con l'etichetta di favorita anche in virtù del fatto di essere i campioni del mondo in carica. Insomma, non saranno sfide paragonabili con l'ultimo test amichevole dei portoghesi, terminato con la sconfitta di Israele per 4-0. Oltre a CR7, che ha giocato 71 minuti realizzando la rete del momentaneo 2-0 al 44' su assist di Bruno Fernandes, hanno trovato il gol lo stesso Fernandes (doppietta) e Joao Cancelo.