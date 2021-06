"Slogan di natura politica che deve essere ritirato in vista delle partite ufficiali". È la nota della Uefa inviata all'Ucraina per modificare la divisa da gioco per Euro 2020 che fa riferimento alla Crimea, penisola che la Russia ha annesso ai suoi territori nel 2014

Alla vigilia dell'inizio degli Europei è scoppiato un caso attorno alla maglia dell'Ucraina. La Uefa, infatti, ha imposto una modifica dell'uniforme ucraina, considerata "politica" per il suo riferimento alla Crimea con la menzione "Gloria ai nostri eroi" che ha suscitato le proteste della Russia. "Dopo un'analisi più approfondita lo slogan è chiaramente di natura politica e deve essere ritirato in vista delle partite ufficiali della Uefa" hanno fatto sapere da Nyon, come riferisce l'AFP. L'esordio dell'Ucraina è previsto per il 13 giugno, ore 21.00, ad Amsterdam contro l'Olanda.