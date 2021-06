Bonucci: "Segreto? Testa leggera e cuore caldo"

"Con il pubblico è tutto un altro calcio"

leggi anche

Mancini: "Che soddisfazione. Wembley? Ancora 6"

Inizio super per la Nazionale azzurra in questo Europeo, necessario però rimanere concentrati. "Questa è la prima tappa di un lungo percorso, quindi piedi per terra e grande umiltà. Le partite sono ravvicinate e gli altri ci conosceranno sempre di più, ma siamo consapevoli che con quello che abbiamo messo in campo stasera ce la giochiamo con tutti", ha proseguito Bonucci. Che per concludere rivolge un pensiero speciale al pubblico presente sugli spalti dell’Olimpico: "Con tutta questa gente intorno è tutto un altro calcio, il cuore che abbiamo noi italiani è sempre acceso. Ora prendiamo le cose positive, cancelliamo il resto e pensiamo alla prossima partita", ha concluso il difensore della Juve.