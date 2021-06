10/10 ©Getty

VIKTOR TSYGANKOV (UCRAINA/Dinamo Kiev). Chiudiamo con il 23enne ucraino, visto da vicino in particolare nei 161 minuti disputati contro la Juve nell'ultima Champions. Esterno offensivo mancino in grado di giocare su entrambi i lati, ha nella velocità e capacità di saltare l'uomo i suoi punti di forza. Quando parte palla al piede può essere devastante in progressione, ma può ancora migliorare nell'ultima scelta. In questa stagione, comunque, ha firmato 15 reti e 9 assist e l'Europeo può essere la vetrina giusta per consacrarsi