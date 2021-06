Turchia-Italia, dove vedere la partita in tv

Si alza il sipario su Euro 2020 . Con Turchia-Italia inizia ufficialmente la rassegna continentale che andrà in scena fino a domenica 11 luglio, giorno in cui è prevista la finale a Wembley. Una partita che gli azzurri di Roberto Mancini sognano di giocare, ma davanti c'è un percorso da affrontare. La prima tappa è la Turchia che arriva all'Olimpico di Roma, dove saranno presenti circa 16.000 spettatori , con una striscia di sei risultati utili consecutivi.

Dove vedere Turchia-Italia in tv

La gara tra Turchia e Italia, valida per la prima giornata del gruppo A di Euro 2020, si giocherà venerdì 11 giugno alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. La partita è visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Disponibile su Sky Go, anche in HD. Telecronaca di Fabio Caressa, commento di Beppe Bergomi. Inviati Marco Nosotti, Giorgia Cenni, Peppe Di Stefano e Paolo Assogna.