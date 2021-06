Belgio-Russia: probabili formazioni e dove vederla

Belgio e Russia di nuovo contro. Le due formazioni si erano già affrontate nelle qualificazioni di Euro 2020 e sabato 12 giugno si troveranno faccia a faccia per la prima giornata del girone B. La squadra di Roberto Martinez dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne. La stella del Manchester City non ha ancora recuperato dall’infortunio rimediato nella finale di Champions League e sarà assente così come Axel Witsel, rimasto nel ritiro belga per problemi fisici. Assenza dell’ultim’ora anche per la Russia: con il centrocampista dello Zenit San Pietroburgo Andrey Mostovoy che è risultato positivo al Covid-19 e che è stato sostituito nella lista dei convocati dal difensore della Dinamo Mosca Roman Evgenyev.