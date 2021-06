L’esterno aveva accusato un indurimento muscolare durante il primo tempo della sfida contro la Turchia ed era stato sostituito da Di Lorenzo per una contrattura. Dagli esami non sono state fortunatamente registrate lesioni. Non sarà a disposizione di Mancini per il prossimo impegno degli Azzurri

Alessandro Florenzi era stato sostituito da Giovanni Di Lorenzo all'intervallo della sfida dell'Italia contro la Turchia. Un cambio che inizialmente poteva sembrare di natura tattica ma che invece si è rivelato essere soprattutto per problemi fisici. L’esterno, reduce dalla stagione in prestito al Psg, ha accusato una contrattura al polpaccio, una zona in cui aveva già avuto problemi in passato. In mattinata il giocatore si è fatto visitare e dallo svolgimento di alcuni esami strumentali non è emersa alcuna lesione. Tuttavia resterà fuori contro la Svizzera. Il suo rientro in gruppo è previsto tra qualche giorno.