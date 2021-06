Il giocatore del Man United, che ha vissuto una vera rinascita negli ultimi sei mesi in prestito al West Ham, non è rientrato tra i 26 di Southgate per Euro 2020. Ha tifato per i suoi compagni in un bar all'aperto seguendo il match in tv tra i tifosi. Insieme a lui anche drink esotici, la maglietta del compagno di squadra Rice (titolare) e… un pappagallo

Avrebbe voluto esserci, come chiunque. Ma di certo Jesse Lingard non ha preso male l'esclusione dai 26 convocati per gli Europei. Il giocatore del Manchester United - rinato negli ultimi sei mesi in prestito al West Ham (9 gol e 5 assist in 16 partite) - era stato inizialmente inserito nella prima provvisoria lista del Ct Southgate, salvo poi essere tagliato. Nessun rancore evidentemente, visto che l'esterno d'attacco ha postato sul proprio profilo Instagram foto e video in un bar all'aperto dove ha seguito la partita contro la Croazia, vinta 1-0. Festeggiamenti coi tifosi e un look stravagante. Lingard indossava la maglia del compagno di squadra Declan Rice, lui titolare nel centrocampo inglese. E poi: drink esotici, berretto da tifoso in stile british e pure… un pappagallo sulla spalla.