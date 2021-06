"La cosa bella è che nella tarda serata di sabato Christian ha scritto un messaggio nella chat interna dell'Inter in cui ha tranquillizzato tutti, auspicando un suo ritorno. Direi che sta molto meglio". L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta fa il punto ai microfoni di Sky Sport sulle condizioni di Christian Eriksen. Al 43' della sfida di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia il nazionale danese e giocatore dell'Inter si è accasciato improvvisamente a terra. L'arbitro ha interrotto la partita e l'equipe medica è entrata in campo per rianimare il giocatore, soccorso per primo dal capitano Simon Kjaer. "La dinamica lasciava presagire qualcosa di drammatico - aggiunge Marotta - per fortuna non è stato così. Abbiamo vissuto un pomeriggio di grande trepidazione e paura, che si è concluso con una situazione lieta e positiva per tutti".