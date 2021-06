L'attaccante del Belgio segna il gol dell'1-0 contro la Russia e ha una dedica speciale per il compagno di squadra nell'Inter: "Christian, I love you", seguito da un'espressione olandese che significa "forza ragazzo". Messaggio per il centrocampista finito in ospedale dopo un malore accusato al 43' del primo tempo di Danimarca-Finlandia. I due sono legati da un profondo rapporto di amicizia

Gol con un pensiero speciale per il suo compagno di club. Romelu Lukaku lo ha dedicato a Christian Eriksen, finito in ospedale dopo un malore accusato al 43' del primo tempo di Danimarca-Finlandia. Il centravanti dell'Inter ha portato in vantaggio il Belgio al 10' del primo tempo contro la Russia alla Gazprom Arena di San Pietroburgo nella gara valida per la prima giornata del gruppo B. Dopo il gol, Lukaku è scattato a festeggiare davanti alle telecamere con un omaggio per Eriksen: "Christian, I love you" il pensiero del numero 9, completato dall'espressione "Sterkte Jongen”, che in olandese suona come “forza ragazzo”. Una frase dedicata a un amico protagonista di minuti di paura e ansie, con i sanitari che gli hanno praticato un massaggio cardiaco sul campo del Parken Stadium prima del trasferimento in ospedale.