Scozia-Repubblica Ceca, le probabili e dove vedere

Dopo la vittoria dell'Inghilterra sulla Croazia, Scozia e Repubblica Ceca si affrontano per provare a raggiungere i "Tre Leoni" al comando del Girone D. Fischio d'inizio alle ore 15 a Glasgow e diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 Condividi:

L'Inghilterra ha già conquistato i primi tre punti nel Girone D, battendo per 1-0 la Croazia nella gara d'esordio. Adesso tocca a Scozia e Repubblica Ceca, affrontarsi in una sfida già molto importante per compiere un passo avanti in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Gli uomini di Clarke potranno sfruttare il fattore campo (visto che si giocherà all'Hampden Park di Glasgow), come già fatto nell'ultimo precedente contro la Repubblica Ceca. Nello scorso ottobre, le due squadre si sono infatti affrontare nel girone di Nations League e ad imporsi furono gli scozzesi per 1-0.

Clarke: "Idee chiare, i ragazzi daranno tutto" La Scozia si prepara dunque ad affrontare subito una sfida importante. Il commissario tecnico Steve Clarke, intervenuto in conferenza stampa, guarda già però a lungo termine e pensa anche in virtù delle tre partite del girone: "La Repubblica Ceca ci darà problemi diversi rispetto all'Inghilterra e alla Croazia, quindi potrei valutare un'altra formazione, ma ho le idee abbastanza chiare. Il fattore positivo è che, a prescindere da chi sceglierò, mi aspetto che i ragazzi diano il massimo per il loro paese. Per un allenatore è importante poter fare affidamento su tutti i giocatori".

Silhavy: "La terza volta sarà quella buona" Contro troverà una Repubblica Ceca, alla ricerca di una rivincita dopo essere uscita sconfitta in Scozia nella gara del girone di Nations League nello scorso mese di ottobre. Il commissario tecnico Jaroslav Silhavy non ha dimenticato quella sfida: "La Scozia è una squadra caparbia, ostica e ha una buona difesa, ma è anche forte fisicamente e aggressiva. Contrattacca velocemente e gli attaccanti si trovano spesso uno contro uno, quindi dobbiamo essere pronti a tutto. Nell'ultima partita in Scozia, abbiamo avuto tante occasioni ma non le abbiamo sfruttate e loro ci hanno punito con un solo gol. Magari la terza volta sarà quella buona, ci proveremo".

Le probabili formazioni SCOZIA (3-5-2) probabile formazione: Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams. Ct. Clarke REPUBBLICA CECA (4-2-3-1) probabile formazione: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick. All. Silhavy