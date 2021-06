Spagna-Svezia, le probabili e dove vedere

E' arrivato anche il momento della Spagna, che alle ore 21 affronterà la Svezia a Siviglia. Dopo Italia, Belgio, Inghilterra e Olanda è dunque il turno di un'altra delle favorite di questo torneo. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 Condividi:

Dopo Italia, Belgio, Inghilterra e Olanda è il turno di cominciare per un'altra favorita del torneo. Alle ore 21 scende in campo la Spagna di Luis Enrique, che con qualche difficoltà di formazione, affronterà la Svezia. Sarà anche la partita dei grandi assenti, visto che la Spagna non potrà schierare in campo tra gli altri Sergio Ramos e Busquets, mentre il Ct svedese Andersson a poche settimane dall'inizio del torneo ha perso Zlatan Ibrahimovic

Luis Enrique: "Attenzione, ci hanno sempre messo in difficoltà" Il commissario tecnico Luis Enrique mette in guardia i suoi sul valore della Svezia, nella conferenza stampa alla vigilia del match: "La Svezia non possiede al suo interno elementi di spicco ma si contraddistingue per la forza del collettivo. Ha giocatori molto prestanti a livello fisico e ha grande organizzazione difensiva. L'abbiamo affrontata diverse volte in passato e ci ha messo in difficoltà. Questa volta avverrà agli Europei e, come sempre, sarà una partita complicata, anche se contiamo di poter vincere la gara inaugurale".

Andersson: "Se giocheremo al meglio, avremo delle possibilità" Risponde il commissario tecnico Janne Andersson, che riconosce il valore della Spagna, ma spera in un'ottima prestazione da parte dei suoi ragazzi: "Incontrare la Spagna rappresenta una delle partite più difficili ad oggi. Sarà una sfida emozionante ed avremo bisogno di una grande prestazione per uscire, come già capitato in passato, con un risultato positivo. Se riusciremo ad esprimerci al meglio, lunedì avremo delle possibilità".

Le probabili formazioni SPAGNA (4-3-3) probabile formazione: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba: Llorente, Rodri, Pedri: Gerard Moreno, Morata, Ferran Torres. Ct. Luis Enrique SVEZIA (4-4-2) probabile formazione: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg. Ct. Andersson