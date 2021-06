Christian Eriksen sorridente in ospedale: è la foto postata su Instagram dal calciatore. Nel post, il centrocampista ha ringraziato per i messaggi di incoraggiamento ricevuti: "Sono stati importanti per me e la mia famiglia. Ora dovrò fare altri esami ma mi sento bene"

Pollice in su e un sorriso: è la foto di Christian Eriksen dall'ospedale in cui è ricoverato in seguito al malore e all'arresto cardiaco subiti durante la partita contro la Finlandia. Il calciatore, oltre alla foto, ha postato un messaggio sul suo profilo Instagram: "Ciao a tutti. Vi ringrazio molto per gli auguri e i messaggi incredibili e affettuosi che mi sono arrivati da tutto il mondo. Sono stati molto importanti per me e per la mia famiglia. Sto bene, viste le circostanze. Dovrò ancora sostenere alcuni esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i miei compagni per le prossime partite: giocate per tutta la Danimarca" . Un post subito ripreso anche dalla federazione danese.